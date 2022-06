Camille Vasquez: ascienden a abogada de Johnny Depp tras ganar el juicio contra Amber Heard

El actor Johnny Depp ganó el miércoles 1 de junio, el juicio por difamación contra su exesposa, Amber Heard, aunque el jurado popular también le consideró responsable de difamar contra la actriz en una ocasión.

La victoria en este mediático juicio fue clara para Depp porque solo tendrá que pagar a Heard US$2 millones frente a los más de US$10 millones que tendrá que abonar ella -eran US$15 millones según el jurado, pero la jueza lo ha rebajado-.

El jurado, compuesto por cinco hombres y dos mujeres, determinó por unanimidad que tres frases escritas por Heard en una columna de opinión publicada en 2018 en el diario The Washington Post eran falsas, difamatorias y fueron escritas con mala intención, a pesar de que no mencionaban explícitamente a Depp.

Camille Vasquez, una de las abogadas de Johnny Depp durante su juicio contra Amber Heard, se convirtió en una de las protagonistas de esta batalla legal luego de su exitosa actuación.

Debido a su sobresaliente desempeño, Vasquez ha recibido varias ofertas de trabajo en los principales bufetes de abogados y en varias cadenas televisivas de Hollywood.

Sin embargo, la experta en leyes fue reconocida por su bufete, obtuvo un ascenso y se convirtió en socia.

“Nos complace anunciar que Camille Vasquez ha sido elevada a socia. Ella fue un miembro clave del equipo de litigios que ganó el veredicto del jurado para el actor Johnny Depp en su juicio por difamación contra la exesposa Amber Heard”, escribió el bufete Brown Rudnick en sus cuentas de redes sociales.

We are pleased to announce that Camille Vasquez has been elevated to partner. She was a key member of the litigation team that won a jury verdict last week for actor #JohnnyDepp in his defamation trial against ex-wife Amber Heard. Full announcement here: https://t.co/EYPjkCCqFy pic.twitter.com/LqE5Z3Ig7B

— Brown Rudnick (@BrownRudnickLLP) June 7, 2022