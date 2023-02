Bruce Willis y otros reconocidos actores que se vieron obligados a retirarse a raíz de una enfermedad

Este jueves 16 de febrero, la familia de Bruce Willis, por medio de un comunicado lanzado en redes sociales, informó que el actor de 67 años una grave enfermedad conocida como demencia frontotemporal (DFT), por lo que su carrera artística podría haber llegado a su fin.

Sin embargo, esta enfermedad no impidió que Bruce Willis participara en el rodaje de 11 producciones de cine en 2022, la última de ellas estrenada el 20 de enero del presente año.

Con su reciente diagnóstico de demencia frontotemporal, Bruce Willis se une a una lista de estrellas de Hollywood que se retiraron total o parcialmente de la actuación debido a distintas enfermedades.

Michael J. Fox

En 1991, Michael J. Fox fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson cuando tenía tan solo 29 años; no obstante, continuó su carrera en Hollywood durante varios años.

Después de varios años de su diagnóstico, en 2022 el actor conocido por su participación en la saga de Back to the Future reveló que ya no participaría en proyectos que requieran memorizar largos diálogos y trabajar jornadas extensas a raíz de su padecimiento.

Christina Applegate

En agosto de 2021, la actriz nominada al Emmy a mejor actriz de comedia por la serie Dead Me informó que había sido diagnosticada con esclerosis múltiple.

A raíz de esta enfermedad, la cual afecta el sistema nervioso central y reduce la calidad de vida de quien lo padece, Christina Applegate puso fin a su exitosa carrera en Hollywood a los 51 años.

Selma Blair

En 2018, Selma Blair fue diagnosticada con esclerosis múltiple y, por medio de un emotivo documental, relató el proceso de adaptación a su nueva vida con este serio padecimiento de salud.

“Me dijeron que hiciera planes para morir. No porque tenga esclerosis múltiple, porqué estoy luchando contra la esclerosis múltiple”, relató la actriz, quien inmediatamente se alejó por un tiempo de la actuación.

Gene Hackman

Gene Hackman, de 93 años, se vio obligado a alejarse de la actuación en 2004 debido a su condición cardiaca.

Pese a no hacer oficial su retiro, la última película en la que el actor participó fue Welcome to Moosport, producción que vio la luz en 2004.