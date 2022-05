Belinda habla de su vida amorosa y afirma que “ese tema está totalmente prohibido por el momento”

Luego de la mediática ruptura que tuvieron Christian Nodal y Belinda, ambos han dedicado la mayor parte de su tiempo a sus proyectos personales.

La actriz y cantante se encuentra actualmente en España luego de haber grabado la serie “Bienvenidos al Edén” que ya se encuentra disponible en la plataforma de streaming Netflix.

Sin embargo, muchas personas están a la expectativa con respecto a algún nuevo episodio romántico que pueda tener la actriz, preguntándose constantemente si tendrá alguna nueva pareja.

En una reciente entrevista que la actriz dio vía telefónica al programa “Ventaneando”, contó todos los detalles de su estadía en el país europeo, incluso afirmó en tono de broma que “en este momento se prohibió tener novios”.

A Belinda se le cuestionó acerca de las amistades que había conseguido en España, y la actriz confirmó que está concentrada exclusivamente en su carrera profesional.

“Ahorita novio no está permitido, ese tema está prohibido por el momento, pero todos los de la serie son mis amigos. Traigo a Cuatro, que es mi perrito y mi fiel compañero, que está justo aquí conmigo, lo adoro y no puedo pedir más”, dijo Belinda.

También respondió ante los rumores que salieron luego de que la actriz se presentara en la gala de los Premios Platino y se tomaran varias fotografías de ella con actores como Javier Bardem y Álvaro Morte.

“No cada vez que me agarre a un hombre guapo del brazo significa que hay algo, ahorita estoy muy tranquila y quiero tener amigos. Me estoy concentrando en mi carrera, en mi trabajo y eso es mi prioridad“.

Además de comentar acerca de sus nuevas canciones que realizó exclusivamente para “Bienvenidos al Edén”, Belinda afirmó que ha pasado por momentos difíciles para llegar al nivel de felicidad y plenitud que está viviendo actualmente.

“Han sido momentos complicados, pero ahora les puedo decir que estoy muy bien. Les agradezco que estén pendientes. Que me escuchen feliz, no quiere decir que haya sido fácil porque no todo es felicidad y no todo es alegría o cosas bonitas”, declaró la actriz.

Otro de los temas que trató Belinda en la entrevista fue su interacción reciente con Danna Paola. Comentó que ha estado en comunicación con ella pero que no se ha concretado nada para una posible colaboración ya sea en la música o en alguna producción.

“Hemos estado en contacto y es una chica súper linda, yo la respeto mucho y si se da la oportunidad de hacer una canción,¿ por qué no? A mí me encantaría”.