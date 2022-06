Belinda: el momento en el que la cantante estuvo a punto de desmayarse y se le bajó la presión en pleno concierto

Tras varios meses de ausencia, Belinda regresó a México para presentarse en el Festival Machaca 2022 de Monterrey, donde compartió escenario con artistas de la talla de Nicky Jam, Paulina Rubio, Reik, entre otros.

A mitad de su presentación en vivo, la intérprete de Luz sin Gravedad reveló que no se sentía bien y le pidió a sus fans que le dieran un minuto para recuperarse y continuar el show.

“Me estoy sintiendo un poco mareada, y no me quiero bajar del escenario. Así que si me hacen un favor y cantan esta canción por mí, y yo me siento aquí con ustedes, hasta que me sienta un poquito mejor”, comentó.

A pesar que se le bajó la presión , @belindapop decidió continuar con su presentación en #MachacaFest cumpliendo con su entrega. pic.twitter.com/Q2DpkSSYi0 — Enrique  (@EnriqueIX) June 26, 2022

Asimismo, explicó que su malestar, el cual se dio debido a que se le bajó la presión, podría ser producto de un largo vuelo de 15 años e indicó que haría todo lo posible por no fallarle a nadie.

“No me voy a ir. Quiero que sepan que vengo directo de un vuelo de 15 horas para estar aquí con ustedes, porque los amo con todo mi corazón”, añadió mientras tomaba agua.

Finalmente, Belinda decidió sentarse encima de una de las bocinas y mostró la forma en la que sus manos temblaban debido al malestar que estaba sufriendo.

“No me voy a ir aunque me desmaye y se me baje la presión”, indicó.