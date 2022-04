Belinda: cuáles son los supuestos motivos del regreso de la artista a México

La controversial cantante Belinda fue captada este viernes 1 de abril de 2022 mientras llegaba al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Los medios de comunicación grabaron a Belinda arribando al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en compañía de su relacionista Danna Vázquez, quien intentó en todo momento cubrirla de las cámaras.

La intérprete de Luz sin Gravedad, cubierta de pies a cabeza, se negó a responder las preguntas de los reporteros y corrió para no ser cuestionada sobre su sorpresiva llegada a México ni de su reciente ruptura amorosa.

Hasta el momento, el motivo de su arribo a territorio mexicano aún se desconoce, pero según la periodista María Luisa Doria, se rumorea que Belinda regresó a su país ya que fue citada por el SAT para solventar su situación fiscal.

“Algunos dicen que fue citada por el SAT, por Hacienda y otros que tiene cuestiones de trabajo”, indicó la periodista.

A pesar de su negativa a responder preguntas, un video publicado en el canal de YouTube De la Rosa muestra a Belinda enunciando algunas palabras.

Dentro de esta grabación también se ve a su relacionista pidiendo a los reporteros que hablen sobre su más reciente serie, “Bienvenidos a Edén” y no de su ex prometido Christian Nodal.

“Muy contenta con la serie”, mencionó la artista.

El regreso de Belinda a México se dio días después de que causara controversia al indicar en una entrevista que se quedaría a vivir en España ya que ella siempre se ha sentido española.

“Amo trabajar aquí, me gusta muchísimo; de hecho, ya me voy a instalar aquí a vivir, que estoy súper emocionada porque es una nueva etapa de mi vida. Yo soy española, además; nací en Madrid y el poder regresar a vivir aquí me causa mucha ilusión porque al final uno siempre regresa a casa de alguna manera en algún momento de su vida”, confesó.