Friends: el elenco de la popular serie de televisión reaparecerá en un episodio especial en HBO Max

El reparto de Friends se volverá a unir para un programa especial más de 15 años después del final de la popular serie de televisión.

El episodio será emitido en el servicio de streaming HBO Max, que se lanza en mayo. Todavía no hay una fecha concreta.

Los seis principales personajes de la serie, interpretados por Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer, participarán en el programa.

Precisamente fue uno de ellos, Matthew Perry, quien confirmó la noticia al publicar una foto del elenco en Instagram con el texto: “Está pasando“.

El resto de sus compañeros empezó a compartir la misma publicación.

La serie Friends se emitió de 1994 a 2004. El último episodio tuvo 52,5 millones de espectadores en Estados Unidos, lo que lo convirtió en el episodio de televisión más visto en la década de los años 2000.

Desde entonces, la serie ha conseguido innumerables nuevos fans gracias a las repeticiones en televisión y, sobre todo, a la plataforma Netflix, donde las diez temporadas estuvieron disponibles hasta el pasado 1 de enero.

Fue el show favorito de las plataformas de streaming en Reino Unido y el segundo más popular en Netflix en Estados Unidos en 2018.

Los rumores de un reencuentro se intensificaron después de que Jennifer Aniston publicara una foto del reparto en Instagram el pasado octubre.

El servicio a estrenar HBO Max se ha asegurado los derechos a todo el catálogo de la serie por US$425 millones.

“Supongo que este episodio lo puedes titular como ‘aquel en el que todos volvieron a estar juntos’. Nos estamos reuniendo con David, Jennifer, Courteney, Matt, Lisa y Matthew para un especial de HBO Max que se programará junto a todo el catálogo de Friends“, declaró Kevin Reilly, jefe de contenido del nuevo canal.

Relly dijo que el especial captará el espíritu de una época en la que “los amigos, y las audiencias, se juntaban en tiempo real”.

Los actores se implicarán en la producción del episodio.

Según la revista Variety, cada actor recibirá unos US$2,5 millones por participar en el especial, que estará disponible cuando se lance el servicio de HBO Max.

Los fanáticos de la serie reaccionaron con alegría en redes sociales.

“El elenco completo de Friends firmó para hacer un reencuentro así que supongo que 2020 no está tan mal después de todo“, escribió Sarah Jenkins.

