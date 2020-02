Batman: Este será el traje que usará Robert Pattinson

Apenas se conocen detalles, pero el director Matt Reeves ya reveló cuál será el traje que utilizará Robert Pattinson para encarnar a Batman.

A través de las redes sociales, Pattinson luce el vestuario en un entorno negro y rojo.

La publicación se hizo tendencia y multiplicó los comentarios. Algunos expectantes, otros preguntaban si Pattinson “llenará” el traje de los superhéroes más populares del mundo de los cómics.

Esta es la segunda revelación alrededor de la película ya que el 6 de enero último trascendieron fotos de la filmación en Londres.

Pattinson ya había dicho con anterioridad que el traje da una sensación “muy poderosa”, pero que también es difícil de poner, ya que necesita a cinco personas.

Is this London or Gotham…..?

Filming The Batman 🦇 outside my offices this morning! 👍 @empiremagazine pic.twitter.com/Mszt5wLcYG

