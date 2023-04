Así reaccionaron las redes tras el anuncio del regreso de Amber Heard para la secuela de la película de Aquaman

La actriz Amber Heard obtuvo mucha notoriedad luego de que en 2022 se llevara a cabo la batalla legal contra su ex pareja, el actor Johnny Depp.

A raíz de la victoria del actor en el juicio, considerado como uno de los más relevantes en el mundo del entretenimiento, la actriz ha tenido un perfil bajo en los últimos meses.

Lo que se conocía era que Heard, a raíz del juicio contra Johnny Depp, iba a tener pocas posibilidades de interpretar uno de sus papeles más recordados: El de Mera, personaje que aparece en la película de super héroes de DC llamada Aquaman.

Ahora, este 26 de abril se confirmó que la actriz si participará en la secuela de la película protagonizada por Jason Momoa.

La información se dio a conocer en el panel de Warner Bros en la Cinemacon, un evento en donde se presentan los avances de películas que se estrenarán este 2023 y en los próximos años.

De acuerdo a varias publicaciones en redes sociales, además de anunciarse la secuela de Aquaman, la cual tendrá como subtítulo “El Reino Perdido”, también se dejó ver un pequeño adelanto de la película.

En dicho adelanto, de acuerdo a los internautas que estuvieron en la Cinemacon, se observaban breves escenas donde aparecía Amber Heard mientras interpretar a su reconocido personaje.

Amber Heard will officially return as Mera in the upcoming movie “Aquaman and The Lost Kingdom” 🍿🎬 pic.twitter.com/h6TfRusVZL

— Daily Loud (@DailyLoud) April 26, 2023