Así reacciona Alejandro Sanz luego de recibir cartas y regalos de sus seguidores en los conciertos

Han pasado varias semanas y episodios intensos en la historia de Alejandro Sanz, quien el pasado 27 de mayo se dirigió a su cuenta de Twitter para compartir un mensaje aparentemente liberador que despertó conmoción entre su comunidad de seguidores.

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. (…) Estoy trabajando para que se me pase (…) Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. (…) Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, fueron algunas de las líneas que publicó el cantante español en un tuit que a la fecha suma más de 247 mil <<me gusta>> en la red social.

Luego de haber publicado el texto, una oleada de respuestas llenas de cariño y deseos de ánimo alimentaron la publicación de Sanz.

Días después de haberse hecho público el mensaje, el cantante volvió a la red social, pero en esa ocasión para compartir su agradecimiento por el apoyo recibido.

Aunque las cosas mejoraron desde la forma en que Sanz se proyectaba en redes sociales, a la vez que se oficializaba que su gira internacional continuaría, una pequeña ola de hechos han mantenido la figura del español en medio del ojo del huracán mediático.

Recientemente se dio a conocer la ruptura del español con su ahora ex-pareja, la artista cubana Rachel Valdés. A esto puede sumarse la noticia de la supuesta estafa que atravesó Sanz debido a un amigo íntimo.

Todos estos hechos reunidos podrían apuntar en cuanto a que 2023 quizá no ha sido el año más tranquilo para Alejandro Sanz. Sin embargo, en medio de tanto caos y altibajos, la luz dice presente y se cuela en medio de la gira mundial del español.

Prueba de esto ocurrió durante uno de los recientes conciertos que el músico ofreció en el marco del tour. En días recientes, Sanz publicó en sus historias de Instagram una carta que recibió por parte de una niña seguidora.

En la fotografía se puede ver una ilustración donde aparece la figura de un cantante con un micrófono, aludiendo al autor de “Amiga mía”.

A la par de la ilustración destacaba un mensaje que dice “Alejandro Sanz Vivo. De Marta. Me encanta tu música”.

Luego de recibir la carta, Alejandro Sanz llegó a publicarla en sus historias junto a dos emojis que expresan agradecimiento y cariño.

Durante los últimos días, el músico también ha compartido en redes sociales otros regalos que le han hecho llegar seguidores.

El pasado 9 de junio, durante un concierto en Córdoba, el músico recibió varios insumos como dulces, botellas con bebidas, así como gorras y tarjetas.

Asimismo, el músico compartió otro emoji en el que representa su agradecimiento por los presentes enviados.

Durante las próximas semanas, Alejandro Sanz continuará su gira que fue confirmada con 60 fechas alrededor del mundo. Al momento el músico ha pasado por Argentina, Uruguay, Chile, Ecuador, Perú, Colombia y México.