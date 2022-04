Ángela Aguilar: los motivos por los que no agradeció a un adulto mayor luego de que le abriera la puerta

En plena polémica por la filtración de su noviazgo con el compositor Gussy Lau, y antes de emprender un viaje fuera de México para despejar su mente, Ángela Aguilar habló sobre el incidente que tuvo hace algunas semanas con un adulto mayor.

La hija de Pepe Aguilar fue fuertemente criticada en redes sociales luego de que se volviera viral un video en el que la cantante no le agradeció a un señor que amablemente le abrió la puerta de salida de un edificio.

Este video mostró a Ángela Aguilar abandonando un edificio acompañada de su padre, su hermano y su perro y de acuerdo con los usuarios de internet, la joven artista fue descortés con la persona adulta al ignorar su buen gesto.

Debido a sus controversiales acciones, la intérprete de Dime cómo quieres salió a aclarar esta situación y durante una entrevista con el canal de YouTube Cheleando con las estrellas, informó sobre la razón por la que no agradeció el gesto del adulto mayor.

“¿Quieres saber quién es ese viejito? Yo conozco a ese viejito desde los 2 años de edad, se llama Tito. Él ha sido el chofer de la familia Aguilar toda la vida Tito me llevaba al doctor, a la escuela, al aeropuerto, a los shows. Es como mi familia más cercana”, reveló la cantante mexicana.

Ángela Aguilar confesó el motivo por el que no se dirigió a él luego de que le abriera la puerta, ya en ese momento su perro “la estaba jalando” y llevaba unos tacones de gran altura que le dificultaban caminar.

“Estaba enfocada en no caerme porque el piso estaba así en desnivel y todo el mundo dijo que no saludé a Tito cuando él fue el que me llevó al evento”, añadió.

Para finalizar, la cantante de 18 años admitió que su actitud pudo ser cuestionable para las personas que vieron el video, pero en ningún momento quiso faltarle al respeto a una persona que lleva años siendo parte de su familia.

“Yo sé cómo se vio, pero la verdad nada qué ver. Aprendí que ‘no hagas cosas que parecen malas’. Yo la verdad le tengo un millón de apreciaciones a ese señor porque me ha cuidado toda la vida”, indicó.

“Gracias a él llego a mi casa sana y salva cada noche. Me ha ayudado en muchísimas cosas, la gente no sabe y no tiene por qué saber”, finalizó Ángela Aguilar.