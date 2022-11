Andrés García: qué se sabe del complicado estado de salud del actor luego de sufrir una sobredosis

La actual pareja de Andrés García indicó que el actor sigue grave tras recientemente ser diagnosticado con neumonía, padecimiento que se une a la lista de enfermedades que sufre desde hace varios años, como cirrosis.

Sin embargo, Margarita Portillo también compartió que un examen toxicológico realizado al artista dominicano salió positivo y reveló una sobredosis de cocaína en su organismo.

“Decidimos llevarlo al hospital y se solicita que lo vea un médico internista , me dice: ‘Por el cuadro de sobredosis, las horas más difíciles son las 72 primeras horas, aconsejo que se quede en el hospital’. Como que se me cayó el alma a los pies y me va cayendo el veinte… Mando a hacer un examen antidoping y sí salió positivo a cocaína”, relató entre lágrimas.

Añadido a esto, la esposa de Andrés García también dejó en claro que conoce quién es la persona que le ha estado llevando droga al actor; no obstante, prefirió no revelar su nombre.

“No lo voy a mencionar. Esas personas saben que yo sé, pero no lo voy a mencionar. Lo sé, Andrés es un adulto y si se lo llevan es porque Andrés lo solicita…porque ya una de esas personas ya se lo había sentenciado porque por la cirrosis está como está”, comentó.