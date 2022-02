Andrés García: el actor de 80 años confiesa que sufrió leucemia por consumir durante dos años una pastilla “contra el mal humor”

En los últimos días, la salud de Andrés García ha sido un tema de conversación luego de que se revelaran las condiciones médicas que padece el actor de 80 años.

El protagonista de la película Pedro Navaja habló ante las cámaras del programa Ventaneando y reveló que padece una condición que causa que su cuerpo no genere suficiente hemoglobina, derivado de una operación en la médula realizada hace años atrás.

Sin embargo, este no es el único padecimiento médico que ha enfrentado Andrés García en los últimos años, ya que el actor confesó que en el pasado fue diagnosticado con leucemia debido a unos medicamentos que consumía.

Las pastillas que el artista dominicano consumía diariamente eran para tratar su mal humor y controlar su fuerte temperamento, pero nunca imaginó que estas le provocarían leucemia.

“A mí me dio leucemia hace muchísimos años, estaba yo haciendo una novela en Televisa, y una amiga me dijo ‘oye andas de muy mal humor’, Y entonces me dijo ‘pero mira, yo tengo una pastillita aquí que te va a quitar el mal humor, a mí me la dan porque yo andaba mal también de los nervios’. Me dio la pastillita y efectivamente se me quitó el mal humor inmediatamente”, confesó el actor de 80 años.

Luego de sentirse más tranquilo al tomar el medicamento, Andrés García comenzó a consumirlo todos los días, sin saber que años después le provocaría leucemia.

“Y entonces yo estaba dirigiendo en la noche y produciendo y actuando teatro, y en el día haciendo una telenovela. Entonces la gente que estaba trabajando conmigo consiguieron la pastillita y nada más veían que yo me empezaba a enojar, me decían ‘la pastillita, maestro’ y me daban dos pastillas al día. Al cabo de dos años voy perdiendo fuerza, hasta el punto en que no pude levantar ni un vaso”, agregó.

Tras la repentina ausencia de fuerza en su cuerpo, el actor dominicano decidió acudir donde un médico, quien le realizó varios exámenes y descubrió que el causante de su padecimiento era la pastilla que tomaba diariamente.

“Después de dos años de tomarla me dijo que es una medicina muy fuerte que se le da a los locos, una cada quince días cuando tienen crisis, y a mí me estaban dando dos diarias y eso me causó la leucemia”, comentó Andrés García.

“Yo le pregunté al doctor ‘¿y ahora qué hacemos?’ y me dice ‘deja de tomar las pastillas y esperemos, tengamos confianza en que te recuperes’ y sí me recuperé, pero me quedó muy baja la hemoglobina”, informó.

Para finalizar, el artista de 80 años confesó que hasta la fecha se encuentra harto de los doctores, por lo que descarta una futura intervención quirúrgica para tratar los dolores que presenta en la columna y piernas.