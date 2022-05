Amber Heard menciona en el juicio a una expareja de Johnny Depp y por qué esto podría darle un giro al proceso en favor del actor

El juicio por difamación entre Johnny Depp y Amber Heard continúa su curso, donde la actriz está dando su testimonio acerca de las supuestas “agresiones” que sufrió por parte del actor.

Recientemente se confirmó que la audiencia se suspendería hasta el 16 de mayo, momento en que se reanudarán las declaraciones de Heard y posteriormente la defensa de Depp comenzará con los interrogatorios, hasta su finalización el 27 de mayo.

En las últimas declaraciones de Heard, mencionó acerca de la primera vez que tuvo que abofetear al actor debido a que estaba defendiendo a su hermana, Whitney Heard.

Según las palabras de la actriz, ella y Depp tuvieron una pelea en unas escaleras, y debido a que la discusión empezó a tornarse más agresiva, la hermana de Heard tuvo que ponerse entre los dos para separarlos.

Fue en ese momento, según Heard, que tuvo que golpear al actor, ya que se encontraba muy asustada por la situación y por el riesgo de que Depp empujara a su hermana por las escaleras.

“Por primera vez le pegué, justo en la cara. Y no empujó a mi hermana por las escaleras. Hasta ese momento de nuestra relación, ni siquiera le había dado uno a Johnny“, fueron las palabras de Heard.

Sin embargo, en un giro de los acontecimientos, Heard mencionó acerca de que Depp supuestamente había empujado por las escaleras a una ex pareja de él, en este caso se trata de la modelo Kate Moss.

Pero al parecer no ha habido registros acerca de alguna agresión que el actor tuviera con la modelo en los tres años que estuvieron de relación a principios de la década de los noventa, ni entrevistas en donde la modelo narrara alguna agresión física que haya sufrido.

Las declaraciones de Heard, según muestran los abogados de Depp, podrían ser contraproducentes para ella. De hecho, se observa el momento en que los abogados celebran la mención de Moss por parte de Heard, mientras Johnny Depp muestra una expresión de decepción ante las acusaciones que se le hacen en su contra.

Courtroom Moment: On Thursday, #JohnnyDepp's attorney Ben Chu appeared to celebrate with a fist pump when #AmberHeard mentioned #KateMoss during her testimony. @LawCrimeNetwork pic.twitter.com/7KWrD0oGnV

— Law&Crime Network (@LawCrimeNetwork) May 6, 2022