Acusan de plagio al creador de “El juego del calamar” por similitudes con “As the Gods Will” y esto es lo que se sabe

Desde su estreno en septiembre pasado, El juego del calamar se convirtió en uno de los contenidos con mayor éxito en Netflix.

Varias personas en riesgo de exclusión y con serios problemas económicos reciben una misteriosa invitación para participar en un juego.

456 concursantes de toda clase y condición acaban encerrados en un lugar secreto donde deben competir en varios juegos para ganar 45 mil 600 millones de wones.

Se trata de juegos infantiles tradicionales coreanos (luz roja, luz verde, etc.), pero los perdedores mueren. ¿Quién se alzará con la victoria y cuál es el objetivo del juego?

Todo esto describió Netflix sobre El juego del Calamar, mientras que Hwang Dong-hyuk, su creador, dijo que se inspiró en un cómic, luego de que cuestionaran si la historia estaba basada en hechos reales.

Han surgido videojuegos, stickers para WhatsApp y hasta la disposición de cambiar el número telefónico que aparece en la serie.

También han surgido pronósticos de expertos en producciones visuales que prevén a El juego del calamar como una de las series que podría imponer varios récords. Además, algunos cibernautas han generado debate en las redes sociales al indicar que el creador de la historia ha hecho plagio.

Varias han sido las teorías sobre los personajes de El juego del calamar y en las plataformas digitales se revelaron escenas de la película As The Gods Will, producción japonesa que fue lanzada en 2014 y atribuyen algunas similitudes.

As the Gods Will 🤝 Squid Game pic.twitter.com/Yk3RDthme4 — zam 🐺 (@zammz7) September 20, 2021

Varias capturas de pantalla o fragmentos de algunas escenas de ambas producciones se han difundido y han evidenciado sus semejanzas, así como el foco central de ambas cuya base son juegos de supervivencia inspirados en juegos de niños.

La respuesta de su creador

Al ser constantemente cuestionado, Hwang Dong-hyuk, creador de El juego del calamar rompió el silencio y aseguró que su obra es original.

“Mi historia fue realizada entre 2008 y 2009 y desde entonces determiné que el primer juego era Luz Roja, Luz Verde”, dijo Dong-hyuk al hacer referencia al filme As The Gods Will que se estrenó en 2014.

“Es cierto, el primer juego es similar, pero al ser cuestionado diría que yo lo hice primero”, concluyó.