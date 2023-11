Actor y cómico Russell Brand es acusado por una actriz de supuesta agresión sexual en 2010

El actor británico Russell Brand fue acusado por una actriz anónima por presunta agresión sexual en 2010 durante el rodaje de una película en Nueva York, según documentos hechos públicos este viernes por la noche.

Esta denuncia ante el Tribunal Supremo del Estado de Nueva York sigue a las acusaciones de varias mujeres e investigaciones realizadas en septiembre y octubre por los medios de comunicación y la policía en el Reino Unido de violación, agresión sexual y violencia psicológica.

Russell rechazó estas acusaciones en su país de origen, al alegar que sus relaciones siempre fueron “consentidas”.

Según el relato de las mujeres, las agresiones se produjeron entre 2006 y 2013, cuando Brand, conocido como el exesposo de la cantante Katy Perry, se encontraba en el apogeo de su fama trabajando como presentador de las cadenas BBC Radio 2 y Channel 4 y actuaba en películas de Hollywood.

En Nueva York, la denuncia fue presentada por una mujer anónima conocida por la justicia estadounidense como “Jane Doe”, quien alega que el 7 de julio de 2010 “estaba trabajando en el set de la película ‘Arthur’ cuando el actor principal Russell Brand me agredió sexualmente”.

“Jane Doe” dijo que Brand había aparecido intoxicado, “olía a alcohol y llevaba una botella de vodka en el set”.

British actor-comedian Russell Brand was accused in a lawsuit filed of sexually assaulting a film extra on the New York City set of the 2011 romantic comedy 'Arthur,' in which he starred as a boozing, philandering heir to a fortune https://t.co/D9aG40chX9 pic.twitter.com/6bA0pX3xDi

— Reuters (@Reuters) November 4, 2023