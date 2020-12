La historia de un fanático que llamó a sus mellizas Mara y Dona

Walter Rotundo, el fanático de Maradona que llamó a sus mellizas Mara y Dona, en honor a su ídolo futbolístico.

Rotundo tiene 38 años y luego de la muerte de Maradona el pasado 25 de noviembre, no encuentra consuelo. En su cuenta de Twitter, despidió a su ídolo con tres imágenes: una cuando sus hijas Mara y Dona tenían algunos meses de vida, la segunda donde están las niñas en el mural del Diez, y la tercera donde el futbolista argentino sostiene una foto de las menores con su padre.

Queda tu legado en mi vida…

Cada vez que las nombren a ellas, vas a volver a vivir en mi sonrisa. pic.twitter.com/elOEbzSHam — Walter Rotundo (@WalterRotundo) November 26, 2020

Las mellizas Mara y Dona

“Entre los mundiales del 90 y 94 me enteré de que un tipo, no me acuerdo quién, le había puesto a sus hijas esos nombres. Y desde ese momento me dije a mí mismo que cuando tuviera hijas iba a hacer lo mismo”, explicó el padre.

El 26 de julio de 2011, Rotundo se convirtió en padre de las mellizas. Junto a Stella Maris Pérez, la madre de sus hijas, decidió bautizarlas con los nombres Mara Delfina y Dona Isabella.

“Así como muchos niños crecen diciendo que quieren ser doctores, bomberos o abogados, yo crecí soñando que iba a tener dos hijas para homenajear a Diego: una llamada Mara y otra llamada Dona… se lo dije a todo mi entorno, aunque muchos no me creyeron”, agregó Rotundo.

Pudo haber tenido solamente un hijo o hija, o dos varones. Pero tuvo dos mujeres mellizas. “Es obvio que hubo una mano de Dios”, declaró.

Actualmente las niñas tienen 9 años.