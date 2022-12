Esto fue lo que dijo el hijo de Pelé sobre las muestras de cariño y apoyo que ha recibido su padre tras el deterioro de su salud

El técnico y exportero brasileño Edson Cholbi Nascimento ‘Edinho’, uno de los siete hijos del astro Edson Arantes do Nascimento ‘Pelé’, agradeció este jueves por las oraciones tras el deterioro de la salud de su padre, que continúa internado.

“Aprovecho para dirigirme a todos. Primero para agradecer mucho por todo el cariño, todos los mensajes, todos los recados, todas las oraciones que, a nombre de toda mi familia, venimos recibiendo”, declaró Edinho durante una rueda de prensa de su club, el Londrina.

Edinho comanda los trabajos de pretemporada del Londrina, de la segunda división en la Liga brasileña y que se prepara para el Campeonato Paranaense, el torneo regional del estado de Paraná

“Con seguridad todo está siendo canalizado para él, para nuestro rey, nuestro máximo ídolo. Sólo tenemos que agradecer”, relató el segundo hijo de Pelé y el primero de los dos únicos varones entre los siete hijos que el exfutbolista tuvo con cuatro mujeres.

El exjugador del Santos y del Cosmos estadounidense permanece hospitalizado desde hace tres semanas en Sao Paulo, ha empeorado del cáncer y está recibiendo cuidados relacionados con “disfunciones renales y cardíacas”, según informaron el pasado miércoles sus médicos.

El astro, en tratamiento por un cáncer de colon, “presenta una progresión de la enfermedad oncológica y requiere mayores cuidados relacionados con disfunciones renales y cardíacas“, señaló el Hospital Albert Einstein, donde está ingresado desde el pasado 29 de noviembre.

Força, Rei! 👑

Filho de Pelé, Edinho agradece carinho e orações pelo pai: "Sempre com o pensamento lá"

Técnico do Londrina, Edinho trabalha na pré-temporada com o clube, mas mantém contato com as irmãs para saber da saúde de Pelé, internado em São Paulo https://t.co/pRlybWhvXP

— ge (@geglobo) December 22, 2022