El video que muestra la llegada de Lionel Messi a Abu Dhabi para incorporarse con la selección de Argentina previo al Mundial

Lionel Messi, delantero del París Saint Germain, se ha incorporado este lunes a la concentración de la selección de Argentina en Abu Dhabi, donde jugará el miércoles su último amistoso preparatorio para el Mundial de Qatar 2022.

La gran figura y capitán de la Albiceleste llegó a la capital emiratí junto a Ángel di María y Leandro Paredes para unirse al grupo que ya estaba a las órdenes de seleccionador Leonel Scaloni, que este mismo lunes tiene previsto un entrenamiento en el estadio Al Nahyan.

El Consejo de Deportes de Abu Dhabi compartió un video en sus redes sociales donde muestra el momento en que Lionel Messi baja del avión en compañía de Di María y Paredes.

Dicho metraje, que tiene más de 62 mil visualizaciones, también muestra cómo un niño recibe a Messi en la entrada del aeropuerto y le da un ramo de flores.

Luego, el astro argentino autografía la camisa que vestía el niño, que era de la selección de Argentina.

Lionel Messi is in Abu Dhabi and with the Argentina team for the World Cup. Via @ARG4ARB. 🇦🇷 pic.twitter.com/wG8DOJvQiN

— Roy Nemer (@RoyNemer) November 14, 2022