“Por dignidad algunos no iríamos a la Copa Oro”: El mensaje que Carlos “el Pescado” Ruiz envió a la Fedefut

El exgoleador de la Selección Nacional de Futbol de Guatemala, Carlos el Pescado Ruiz volvió a encender las redes con un mensaje en su cuenta de Twitter. Todo surgió por la posibilidad, todavía no oficializada por la Federación Nacional de Futbol (Fedefut), de que Guatemala participe en la Copa Oro 2021 debido a un contagio masivo de covid-19 en la Selección de Curazao.

El exdelantero de la Bicolor escribió: “De ser cierta la información, por dignidad algunos no iríamos a la Copa Oro, pero de eso no sabe la Fedefut. Cada participante recibe $150K+0- Dinerito que jamás llega al desarrollo del futbol algo obvio. Pregunto; qué dirigente ven ustedes diciendo NO a ese pastel?”.

Ruiz Gutiérrez ha sido un crítico agudo de la gestión de Gerardo Paiz al frente de la Federación. En varias oportunidades ha criticado el desempeño, y sobre todo, cuando quedaron eliminados del Mundial de Qatar 2022 y la Copa Oro, escribió sendos mensajes en sus redes sociales.

El exjugador de Los Ángeles Galaxy así como recibe aplausos por sus comentarios también le llegan críticas porque “no aportar nada para el futbol y solo criticar”. Ruiz les ha respondido que busca la mejora del futbol nacional. Algunas veces lo han colocado como un posible presidente del futbol nacional.