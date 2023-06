Fallece Jorge el Grillo Roldán, el histórico jugador del Aurora FC y la Selección Nacional

Este 8 de junio se confirmó la muerte de Jorge el Grillo Roldán, un ícono del futbol nacional tanto como jugador como entrenador.

Familiares de Roldán confirmaron la muerte a Prensa Libre y Guatevisión y el equipo Aurora FC, del que fue jugador y entrenador, publicó una esquela.

Explicaron que el Grillo estará en Capillas Señoriales, zona 9, a partir de las 9 horas y que el sepelio será el viernes y saldrá a las 9 horas hacia cementerio Los Cipreses, zona 5.

El Grillo, fue un mítico en el balompié guatemalteco, fue siempre de carácter crítico y tuvo mucho éxito como como jugador y técnico.

Roldán fue quien guio y la clave en la Selección Nacional que ganó el campeonato de Norceca de 1967.

Además, fue el futbolista más reconocido de Aurora FC de todos los tiempos.

El Grillo, debutó en 1958 y obtuvo 7 títulos con Aurora FC, tanto como jugador como entrenador.

Como jugador obtuvo tres ligas en 1964, 1966, y la temporada 1967-1968.

También ganó tres ligas como entrenador en 1975, 1986, y la temporada 1992-93. A esto se suma que en 1979 se consagró como campeón de la Copa Fraternidad Centroamericana dirigiendo a los aurinegros.

En las canchas se destacó como un goleador también, pues anotó 111 goles con la camisola de Aurora FC.

Su legado

Juan Roldán, sobrino del Grillo, quien es entrenador de futbol en España, confirmó a Prensa Libre y Guatevisión la muerte de su tío, a quién dice veía también como un papá.

Dijo que es un momento muy duro, pero que tienen que seguir con la vida, tal y como él les enseñó.

“Era un ejemplo de esfuerzo, de no darse por vencido, de valores de familia… era súper competitivo, tratar de ganar siempre, pero siempre dentro de la legalidad, siempre dentro de la rectitud, y como él decía, si vas a hacer algo lo vas a hacer bien”, recordó Juan Roldán.

Recordó que la gente siempre le expresaba su cariño al Grillo en la calle y que hizo feliz a muchas generaciones.

Añadió que su tío creció en la zona 5 y llegó a conseguir mucho y siempre representó los valores que le inculcaron sus padres y que los trasladó al resto de la familia.

Al consultarle lo que su tío representó para el futbol nacional, dijo que él siempre fue de la idea de tener una estructura en el futbol, el querer hacer las cosas mejor, ordenadas y crecimiento sostenible, para el desarrollo del fútbol del país.

“Algunos exfutbolistas, desde cuando salió campeón en Aurora me hablan y me dicen él era un adelantado a su tiempo, y no solo adelantado, sino que él ya había visto incluso el futbol europeo, porque anduvo allí en los 60 70 y eso creo que también influyó. Él vio otras cosas y las ideas que quiso siempre implementar”, comentó Roldán.