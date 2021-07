Esto es lo que se sabe sobre la posible participación de la Selección de Guatemala en la Copa Oro

El Director de Futbol de Centroamérica de Concacaf, Mario Monterrosa, negó que esté confirmada la participación de Guatemala en la Copa Oro, aunque adelantó que existe la posibilidad si en dado caso Curazao se retira de la competencia debido a un contagio masivo de covid-19.

“Si Curazao se retira sí entraría Guatemala”, explicó vía telefónica el dirigente. La decisión, anticipó, debería tomarse este viernes 9 de julio debido a que el primer partido de la Bicolor sería contra El Salvador el sábado 10.

Curazao estaba emparejado en el grupo A con México, El Salvador y Trinidad y Tobago. El primer partido de los curazoleños está planificado para este sábado 10 de julio a las 15 horas en el estadio Toyota de Texas, Estados Unidos.

Hasta ahora el presidente de la Fedefut, Gerardo Paiz no ha respondido a las llamadas para saber pormenores al respecto. Extraoficialmente han informado que quienes viajarían, si en dado caso confirman la participación, serían jugadores de la Selección Sub 20 que dirige el mexicano Rafael Loredo. Sumarían a esta delegación a algunos jugadores como Jorge Aparicio y Alejandro Galindo.

🏆This is how it all breaks down!

Here is the complete #GoldCup21🏆 Group Stage set up! #ThisIsOurs pic.twitter.com/G3TNMo7mc0

— Gold Cup (@GoldCup) July 7, 2021