“Es el terreno más complicado”: Atleta guatemalteco de alto rendimiento narra su participación en competencia de la Antártida y comparte imágenes

El atleta guatemalteco de alto rendimiento Miguel Sagastume, quien se encuentra en estos momentos en la Antártida participando en una ultramaratón, compartió con Prensa Libre y Noticiero Guatevisión sobre cómo va su aventura extrema.

Sagastume compartió hace unos días en su cuenta de Instagram que ya se encuentra en Ushuaia, Argentina, también conocido como el “Fin del Mundo”, un lugar previo a su último destino, la Antártida.

Incursionó en el mundo del deporte de alto rendimiento con la motivación de cumplir un sueño y entre sus aventuras ha pasado por experiencias en puntos naturales agrestes y remotos del planeta.

Ha participado en ultramaratones de RacingthePlanet y 4 deserts, donde los deportistas atraviesan 250km en cada evento.

Ha atravesado los desiertos de Atacama en Chile, Gobi entre China y Mongolia, y el Namibia.

También ha efectuado ultramaratones en Kenia, Portugal, Estados Unidos y Guatemala. Además ha recorrido en bicicleta la costa sur de Nueva Zelanda más de 1,000 km y nadó en el lago de Washington, Estados Unidos, más de 30 km.

Ahora, una vez más se embarca en una nueva aventura y está dispuesto a ser parte nuevamente de la carrera 4 Deserts en Antártida.

“Ayer fue un día interesante. Intentamos salir en la mañana pero las condiciones no lo permitieron. ¡Antártica es totalmente impredecible! Había mucho viendo y hubo un blizzard o tormenta de nieve en la mañana.

Agregó que cerca del mediodía fue notificado el equipo de que el tiempo había mejorado y lograron salir de sus tiendas a las 16 horas, cuando había bastante sol.

“El lugar es espectacular, rodeado de colonias de pingüinos y bellísimas vistas. ¡Algo inolvidable!, relató.

Como anécdota, contó que un incidente se dio cuando uno de los pingüinos, al parecer un macho alfa, intentó atacar a una de las participantes, pero no pasó a nada más grave.

“Corrimos más de cinco horas. Logre acumular 28 kilómetros. Al final (como como a las 21.30 horas) la temperatura bajo y empezó un poco de viento, por lo que regresamos al barco en nuestro Zodiak, el cual es una embarcación que nos lleva y trae al punto”, contó.

Un lugar paradisíaco

El guatemalteco describió impresionado cómo es la naturaleza en su pureza por esos ámbitos.

“Hay cientos de montañas y picos inexplorados, nieve y hielo, icebergs. Pero lo que más me impresiona es cómo es posible que exista fauna en estas condiciones. Hay aves y mamíferos y andan como si nada a temperaturas bajo cero todo el tiempo”, dijo.

“La naturaleza y la creación de Dios son impresionantes y este lugar es un santuario de bellezas como eran hace miles de años”, enfatizó.

Sagastume dijo que en estos momentos el equipo se encuentra a la espera de que mejore el tiempo: “Pero como un buen espíritu de combatiente… ¡listo cuando den la orden!

Describió que en esas condiciones climáticas conlleva un gran esfuerzo poder tomar fotos con el celular, ya que, con el intenso frío, es difícil quitarse o colocarse los guantes. Además, el riesgo en el lugar no les permite distraerse ni un segundo.

“El hielo y nieve es el terreno más complicado para correr de todos los terrenos que he corrido… arena, lodo, piedra y asfalto, nada se le compara”.

Sagastume aseguró por medio de sus redes sociales que será el primer guatemalteco en completar los siete continentes del mundo en hacer ultramaratones.

“Les mando muchos saludos y los seguiré actualizando poco a poco… Aún hay más”, puntualizó.

“En este momento están saliendo unas ballenas a la par del barco… andan en su casa, tranquilas”, compartió el atleta.

RacingThePlanet y 4 Deserts Ultramarathon Series

Es una serie de carreras al aire libre más prestigiosa del mundo. Fue fundada en 2002 por la estadounidense Mary Gadams.

La serie consta de la Carrera Namib (Namibia) , la Marcha del Gobi (Mongolia), la Travesía de Atacama (Chile) y El Último Desierto (Antártida).

También existe una última carrera llamada RacingThePlanet Ultramarathon que cada año cambia de ubicación.

En siete días los competidores recorren 250 kilómetros sobre terrenos escabrosos. Los deportistas sobreviven con comida que llevan preparada para ese tiempo, una carpa y agua proporcionada por el equipo organizador.

El personal se apoya con profesionales altamente cualificados, todos con experiencia en senderismo, maratones y ultramaratones, y equipos médicos especializados en medicina natural.

RacingThePlanet Ultramarathon apoya a organizaciones benéficas médicas y educativas locales por medio de carreras en distintas partes del mundo, como por ejemplo: Royal Flying Doctors en Australia, Society for the Promotion of Hospice Care en Hong Kong, Child Welfare Scheme en Nepal, entre otras.