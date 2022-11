Video muestra como el presidente de los EE.UU., Joe Biden, interrumpe un evento para comunicar que su selección ganó contra Irán

La selección de los Estados Unidos logró vencer 1-0 a Irán y obtuvo su pase a los octavos de final del Mundial de Qatar.

Ahora, el país de las barras y las estrellas deberá enfrentarse el próximo 3 de diciembre ante Países bajos, en búsqueda de continuar su trayectoria en el torneo más grande del fútbol.

Los ciudadanos estadounidenses celebraron efusivamente el triunfo de su selección, así como el presidente del país, Joe Biden.

En un video publicado por la cuenta oficial del mandatario estadounidense el pasado 29 de noviembre, se observa a Biden mientras saluda a varias personas en un evento político que se llevó a cabo en el estado de Michigan.

Mientras saluda a las personas, Bruce Reed, jefe de Estado Adjunto, recibía una llamada telefónica donde le confirman que la selección de Estados Unidos le ganó a Irán.

En ese momento, Reed se acerca a Biden para darle la noticia. “ganamos”, le dice el jefe de estado al presidente.

Big wins mean big announcements. Way to go, @USMNT. pic.twitter.com/tLXLYwN6pY

— President Biden (@POTUS) November 30, 2022