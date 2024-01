Joe Biden y otros países felicitan a Bernardo Arévalo luego de su investidura como presidente de Guatemala

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, felicitó el lunes al nuevo mandatario de Guatemala, Bernardo Arévalo, y destacó su investidura como “testimonio de nuestro compromiso compartido con la democracia y la voluntad del pueblo”.

“Espero continuar con la sólida asociación entre nuestras naciones a medida que avanzamos en materia de derechos humanos, fortalecemos la seguridad civil, combatimos la corrupción, abordamos las causas profundas de la migración y ampliamos las oportunidades económicas para las personas en todo nuestro hemisferio y en todo el mundo”, expresó Biden, citado en una declaración de la Casa Blanca.

El Departamento de Estado de Estados Unidos también subrayó el papel de la democracia en Guatemala después de la investidura de Arévalo.

“Aplaudimos al pueblo guatemalteco por promover la causa de la democracia en circunstancias difíciles”, resaltó de su lado el secretario de Estado, Antony Blinken, en nota oficial.

Blinken elogió “a las instituciones, la sociedad civil y la comunidad internacional de Guatemala por salvaguardar la integridad electoral, los sistemas y los procesos de votación”.

Mientras que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, también felicitó a Arévalo.

En su cuenta en la red social X escribió: “Felicitaciones al presidente Arévalo de Guatemala por su toma de posesión”.

“Espero darle la bienvenida a Washington en los próximos meses para trabajar juntos para abordar las causas fundamentales de la migración y avanzar en las inversiones del sector privado en Guatemala”, destacó.

Congratulations to President Arévalo of Guatemala on his inauguration.

I look forward to welcoming him to Washington in the coming months to work together on addressing the root causes of migration and making progress on private sector investments in Guatemala.

