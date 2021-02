Tom Brady conquista su séptimo Super Bowl con el triunfo de Tampa Bay Buccaneers

Tampa Bay Buccaneers logró este siete de febrero su segundo título de la NFL. Tom Brady agranda su leyenda y gana su séptimo anillo de campeón en el futbol americano. Los Buccaneers ganaron 31-9 a Kansas City Chiefs. Hacen historia y se convierten en el primer equipo que gana el Super Bowl jugando como local.

El legendario mariscal de campo Tom Brady y el ala cerrada Rob Gronkowski, de los Tampa Bay Buccaneers, hicieron historia al conectar con dos pases de anotación, que dieron a su equipo la ventaja parcial de 21-6 al concluir la primera mitad del partido de Super Bowl LV que disputaron frente a los Kansas City Chiefs.

En el primer cuarto, Brady conectó con Gronkowski para su decimotercer touchdown de postemporada en un pase de 8 yardas, superando a la pareja formada por Joe Montana y Jerry Rice en la mayor cantidad de anotaciones de postemporada en la historia de la NFL.

WE DID IT pic.twitter.com/C8mEG8GS5x

— Tampa Bay Buccaneers (@Buccaneers) February 8, 2021