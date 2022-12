Robbie Williams canta y motiva a Inglaterra antes de enfrentar a Francia en los cuartos de final de Qatar 2022

Según informó este jueves 8 de diciembre el diario Telegraph, fue el seleccionador, Gareth Williams, quien pidió al ex componente de los Take That que diera ese pequeño concierto en el cuartel general de las Tres Rosas en Al Wakrah, municipio situado junto a Doha.

Robbie Williams tomó así el relevo de Ed Sheeran, que fue el encargado de cantar ante los jugadores Three Lions, el himno de la selección inglesa, durante la pasada Eurocopa, en la previa del enfrentamiento de octavos de final contra Alemania.

El experimento dio buen resultado, porque los ingleses superaron aquella reedición de la semifinal de la Eurocopa de 1996, aunque en esta edición con mejor suerte, puesto que superaron aquella ronda y llegaron a la final, donde cayeron en la tanda de penaltis contra Italia.

Inglaterra busca ahora pasar por segundo Mundial consecutivo a semifinales contra la campeona del mundo, después de que en 2018 Croacia les privara de la final.

Inglaterra, equipo que llega a cuartos con los mejores números del torneo

La selección de Inglaterra es el equipo que llega a los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 con los mejores números del torneo tras cuatro partidos disputados.

El conjunto de Gareth Southgate ha ganado tres partidos y ha empatado uno, mismo balance que Países Bajos, aunque presenta un mejor balance de goles, con doce a favor y dos en contra, por el 8-2 que ha acumulado el equipo que dirige Louis van Gaal.

Inglaterra se enfrentará en cuartos a la defensora del título, Francia, que ha ganado tres partidos y ha perdido uno (ante Túnez en la última jornada de la fase de grupos), y tiene un balance de nueve goles a favor y cuatro en contra.

Mientras, Países Bajos se medirá a Argentina, que solamente perdió en su primer partido ante Arabia Saudí. Luego ha ganado los tres siguientes con unos números de siete dianas a favor por tres en contra.

Brasil también ha sumado nueve puntos después de conseguir tres victorias y encajar una derrota ante Camerún también en la última jornada de su grupo, situación similar a la de Portugal, que sufrió una derrota ante Corea del Sur que no le afectó.

El conjunto de Fernando Santos, tras superar en octavos a Suiza por 6-1, es el máximo anotador junto a Inglaterra con doce tantos. Se enfrentará ahora a Marruecos, la revelación, que es el que menos goles ha encajado (tan solo uno, ante Canadá), y el que menos ha marcado entre los supervivientes (cuatro).

Brasil, mientras tanto, se enfrentará a Croacia, que tiene en su haber un triunfo (a Canadá) y tres empates, con tan solo cinco dianas a favor y dos en contra.