¡Qué golazo! El taconazo de Karim Benzema en el clásico español (Real Madrid – Barcelona) acapara la atención mundial

El Real Madrid y Barcelona juegan en el estadio Alfredo Di Stéfano por la jornada 30 de la liga española, en un duelo crucial en sus aspiraciones a pelear por el liderato y el título.

Aunque el Barcelona comenzó el partido generando peligro al combinado merengue, su ataque no pasó a más y el Real Madrid logró liquidar en su primera llegada con peligro, al minuto 13, gracias a la exquisita definición de Karim Benzema.

Benzema tenía nueve clásicos sin marcar. Camino de cuatro años. Karim Benzema encaró este clásico en el momento goleador más dulce de toda su carrera.

Últimos 7 partidos de Karim Benzema en @LaLiga:

– vs Getafe ⚽️

– vs Valencia ⚽️

– vs Atlético Madrid ⚽️

– vs Elche ⚽️ ⚽️

– vs Celta de Vigo ⚽️ ⚽️ 🧠

– vs Eibar ⚽️

– vs Barcelona ⚽️

9 goles en los últimos 7 partidos para el francés. Una locura su nivel. #ElClasico pic.twitter.com/VZzQ04iDB7

— Sebastian Diagama (@SebastianDiaga2) April 10, 2021