Qatar 2022: el video que muestra cómo dos aficionados terminaron en una lujosa casa de un qatarí cuando solo querían buscar cerveza

Han pasado dos días desde que inició el Mundial de Qatar 2022, y las sorpresas, tanto dentro como fuera del terreno de juego no se han hecho esperar.

Esto es lo que ha pasado recientemente con dos aficionados de la selección de Inglaterra, quienes documentaron a través de un video compartido en redes sociales la peculiar experiencia que tuvieron a horas de la noche.

Los dos aficionados cuentan que, una vez que llegaron a Qatar, decidieron salir en la noche para buscar algún lugar donde vendieran alcohol.

Sin embargo, no se esperaban que, luego de un par de horas, terminarían en la casa de un qatarí rodeada de lujos.

“Estábamos en una misión para conseguir cervezas y terminamos en la casa de un Sheikh con Lamborghinis y todo. Es una locura”, dijo uno de los aficionados que grabó todos los acontecimientos al medio Talksport.

El joven aprovechó la ocasión para grabar dentro de las instalaciones del Sheikh y, además de contar con grandes espacios, el hogar tenía varios televisores, así como una consola Playstation 5.

Two Everton fans in Qatar went looking for beers and ended up in a Sheikhs palace chilling with a lion. 🤣🇶🇦 pic.twitter.com/R17nDd3f0A

Sin embargo, lo que sorprendió a los aficionados fue el momento en que se acercaron a una zona alejada de la lujosa residencia y observaron dos leones que la familia qatarí tenía como mascota.

En el video se observa incluso como uno de los ingleses juega alegremente con uno de los leones.

Al final del metraje, se observa tanto a los dos aficionados como dos qataríes a bordo de un vehículo, mientras cantan a todo volumen.

