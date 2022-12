Medio brasileño informa que Pelé ya no responde a la quimioterapia y que su estado de salud ha empeorado

Un medio brasileño aseguró que el famoso ex jugador brasileño Edson Arantes do Nascimento, conocido popularmente como “Pelé”, ya no responde a los tratamientos de quimioterapia y se encuentra en “cuidados paliativos”.

La información la brindó el medio brasileño Folha de Sao Paulo, quien aseguró que el estado de salud del ex jugador brasileño ha empeorado desde que fue internado el pasado 30 de noviembre.

“Está en cuidados paliativos exclusivos. Esto significa que se ha suspendido la quimioterapia y que sigue recibiendo medidas de confort para aliviar el dolor y la falta de aire sin someterse a terapias invasivas”, explicó el medio brasileño.

Pelé, de 82 años, fue internado en el Hospital Albert Einstein el pasado 30 de noviembre debido a que presentó un cuadro de hinchazón por todo el cuerpo.

los médicos diagnosticaron en ese momento que el futbolista sufrió de anasarca, que es un edema general del tejido celular subcutáneo, además de un edema generalizado y una posible “insuficiencia cardiaca descompensada”.

Craque enfrenta câncer desde 2021, passou por cirurgia e teve metástases diagnosticadas no início deste ano. Leia em https://t.co/qv9pgLseEp 📷 Bruno Santos – 28.nov.2018/Folhapress

📝 Cláudia Collucci pic.twitter.com/RlI0Wxn7xl — Folha de S.Paulo (@folha) December 3, 2022

Además de los exámenes, los médicos comenzaron con los tratamientos de quimioterapia para tratar el cáncer de colon que se le fue diagnosticado a Pelé en septiembre de 2021.

“Presenta mejoría”

La información del medio brasileño acerca del deterioro de salud de Pelé contrasta con las declaraciones que dieron los médicos del ex futbolista el pasado 2 de diciembre, donde afirmaban que su salud presentaba “mejoría”.

“El equipo médico diagnosticó una infección respiratoria que viene siendo tratada con antibióticos“, informaron los médicos del Hospital Albert Einstein.

“La respuesta ha sido adecuada y el paciente, que sigue en un cuarto común, se encuentra estable, con una mejora general de su estado de salud. Seguirá internado en los próximos días para continuar con el tratamiento”, añadieron los médicos del exfutbolista, de 82 años.