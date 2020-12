“Maradona estaba cansado de vivir, era una muerte anunciada, Diego lo decidió”: La revelación de un viejo amigo del astro argentino

Durante sus últimos días de vida, Diego Armando Maradona habría expresado su deseo de reencontrarse con sus padres: así lo declaró Stefano Ceci, un gran amigo napolitano del astro argentino.

Ceci era parte del círculo íntimo de Maradona desde hace más de dos décadas. Además, coordinaba y administraba algunos negocios en Europa.

Ceci, concedió entrevistas recientemente a medios internacionales y dijo: “La suya era una muerte anunciada. Diego lo decidió. Me dijo ‘Tanito estoy cansado, voy con mi mamá y mi papá. Me queda poco’”.

Esa revelación provocó reacciones con los admiradores del astro argentino y sacó a relucir el sufrimiento que acompañó a Diego durante sus últimos días de vida.

Stefano también destacó el empeoramiento de sus condiciones tras la pandemia del coronavirus: “Una cosa puedo decir con certeza. Diego se dejó llevar, estaba cansado de vivir. Estaba deprimido. Entonces la emergencia sanitaria y la cuarentena le dieron el golpe definitivo”, agregó Ceci.

“Diego había decidido. Cuando decidía algo, no había forma de contradecirlo. Por supuesto, no debió haber dejado el hospital una semana después de la operación. Pero decir que no, para los que estaban con él en esos días, hubiera significado enfadarlo”, concluyó.