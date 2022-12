Los brasileños Alex Telles y Gabriel Jesús se perderán el resto del Mundial por lesiones presentadas en el partido de su selección contra Camerún

Los brasileños Alex Telles y Gabriel Jesús se perderán lo que resta de Mundial por sendas lesiones en la rodilla.

Según medios brasileños, los problemas que sufrieron los dos jugadores en el choque contra Camerún son más graves de lo que parecían a primera vista; y ambos jugadores se quedarán sin jugar lo que resta de Copa del Mundo.

Telles se llevó un duro golpe en la rodilla derecha que le obligó a ser sustituido. El brasileño se marchó llorando del campo y podría tener que pasar por el quirófano para tratarse de esta dolencia.

Jesús, por su parte, ya arrastraba molestias en la rodilla, que aumentaron este viernes con su titularidad ante Camerún. La lesión del delantero del Arsenal es menos grave que la de Telles, pero le tendrá un mes fuera de competición.

Estas bajas implican que Tite se quede con 24 jugadores disponibles, ya que no puede llamar a reemplazos con la competición empezada.

