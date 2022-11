La entrevista donde el jugador japonés Takefusa Kubo habla un perfecto español y comenta la victoria de su equipo frente a Alemania

La victoria de la selección de Japón ante Alemania 2-1 fue una de las mayores sorpresas que ha dejado el Mundial de Qatar.

La selección nipona demostró estar preparada para el torneo más grande de fútbol, y eso se demostró con las dos anotaciones que le dieron la victoria.

Sin embargo, también llamó la atención las reacciones de uno de los jugadores luego de derrotar a una de las claras favoritas para ganar el Mundial.

Eso se dejó ver en una reciente entrevista del jugador japonés Takefusa Kubo, quien, con un español casi perfecto, demostró su satisfacción por haber logrado ganarle a Alemania.

Pero, además de demostrar que habla bien el idioma español, el jugador causó la sorpresa de todos luego de decir una palabra malsonante al terminar la entrevista.

“Vimos que no estábamos encajando mucho la presión y me quitó y sacó a Takehiro Tomiyasu, hicimos línea de cinco y te queda uno de estos planes, pero como íbamos perdiendo 1-0 no teníamos que adelantar antes“, dijo el jugador.

Ahí la lleva el Japonés Kubo con el español! 😎🔥👏🏼 #PorLasQueMueres ⚽️ pic.twitter.com/qJTDDWcN9i — #PorLasQueMueres (@Salcedo_Hugo) November 23, 2022

Además, el futbolista habló sobre cómo la victoria de Arabia Saudita frente a Argentina inspiró al equipo Nipón para dar su mayor esfuerzo y ganar a una de las favoritas de Qatar 2022.

“No hacíamos la presión hasta que cambiamos. Lo importante es acertar, como Arabia Saudita. Yo creo que la gente nunca se acordará de los tiros que hizo Alemania, sino que ganó Japón. Creo que a muchos nos inspiró lo de Arabia“, afirma Kubo.

Las reacciones de los usuarios en redes expresaron asombro por la fluidez en la que Kubo habló bien el español, pero también por la palabra malsonante que dijo al final de la entrevista.

¿Por qué habla bien el español?

Es conocido que el medio campista, a pesar de haber nacido en Japón, pasó la mayor parte de su vida en España.

En concreto, desde los once años Takefusa Kubo vivió en el país europeo, debido a que se incorporó a la inferiores del FC Barcelona.