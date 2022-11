Esta fue la reacción de “El Pescado” Ruiz a la derrota de Argentina en su debut en el Mundial de Qatar

La derrota de Argentina frente a Arabia Saudita en el Mundial de Qatar sigue en boca de todos, debido a la sorpresa que supuso para la albiceleste, una de las claras candidatas en ganar la copa del mundo.

Además de los memes que han compartido en las redes sociales, también se han viralizado las reacciones de expertos relacionados en el fútbol ante la derrota de la denominada “Scaloneta”.

Recientemente, una de las opiniones que más llamó la atención fue la del ex futbolista guatemalteco Carlos “El Pescado” Ruiz, quien compartió por medio de su cuenta de Twitter su opinión sobre el partido de Argentina.

El ex futbolista compartió a horas de la madrugada sus reacciones del encuentro de la albiceleste, el primero de todos fue a las 5:18 horas.

“No me desvele para ver este mamarracho, estoy mas despierto yo a las 5 am que Argentina”, dijo “El Pescado”.

Después, Ruiz escribió pasados unos minutos del tuit inicial “¡Maradona, el más grande!”, lo que provocó opiniones diversas de sus aficionados.

Finalmente, tras el desenlace del juego entre Argentina y Arabia Saudita, “El Pescado” criticó al desempeñó de la albiceleste, principalmente de Lionel Messi que aseguró que “se encontraba lento”, durante el partido.

“Mal partido de Argentina, Messi esta lentísimo, no sólo físicamente ahora hasta para leer el juego, el sabado vs México, podría ser la revancha esperada de los aztecas”, dijo Ruiz.