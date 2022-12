El video que muestra el tenso momento entre Lionel Messi y Robert Lewandowski (y qué se dijeron luego del partido de sus selecciones en el Mundial)

La selección de Argentina logró una importante victoria 2-0 frente a Polonia, lo que le da el pase directo a los octavos de final del Mundial de Qatar.

Los polacos, a pesar de la derrota, también celebraron su clasificación a octavos de final, debido al resultado que dejó el encuentro entre México y Arabia Saudita.

Además de las grandes anotaciones de Alexis Mac Allister y Julián Álvarez, hubo otro momento que llamó la atención del público.

Se trató del tenso cruce entre Lionel Messi y Robert Lewandowski que fue captado en video y compartido en las redes sociales.

En el minuto 94 del partido, el argentino tenía la pelota en su poder, pero el polaco lo marcó y utilizó sus brazos para frenarlo.

La jugada continuó, y Messi, que se veía molesto, se detuvo y el árbitro pitó una infracción. En ese momento, Lewandowski trata de acercarse a Messi para darle un apretón de manos en señal de disculpa, pero el argentino se alejó del jugador del Barcelona y ni lo miró a pesar de estar cerca de él.

Me alegro mucho de que Messi con Lewandowski se hablaran al final del partido. No sé q se habrán dicho pero estuvo bien. Por más que Lewandowski haya dicho lo que dijo, como q me dolió ver cuándo Messi lo ignoró, pq a pesar de todo el polaco es un buen tipo. pic.twitter.com/Q53d99D7IP — chechar (@aaleexx666) December 1, 2022

Luego del partido, ambos jugadores se reencuentran en medio de la cancha y empiezan a conversar, mientras se tapan la boca para que los medios no puedan saber lo que se dicen.

Messi ignoring a Lewandowski handshake from the game yesterday. If this was Cristiano Ronaldo this video would be everywhere… pic.twitter.com/of3JwpoUkI — ‏ً (@erlingtxt) December 1, 2022

El TENSO CRUCE entre MESSI y LEWANDOWSKI pic.twitter.com/cOXCR5oY1C — TyC Sports (@TyCSports) November 30, 2022

Hay mucha incertidumbre que rodea ese momento, ya que, además de no saber lo que se dijeron ambos jugadores, está el hecho de que Lionel Messi tenía una expresión de molestia con el polaco.

¿Qué se dijeron?

En un inicio, Robert Lewandowski se negó a dar declaraciones con respecto a lo que había conversado con Lionel Messi. Sin embargo, el polaco confesó para el medio Bild sobre su conversación con el argentino.

“Hablamos un poco, fue bastante divertido. Le había dicho a Messi que yo jugaba más a la defensiva que de costumbre, pero que, a veces, eso es lo que necesita el equipo“, dijo Lewandowski.

Lionel Messi and Robert Lewandowski shared a moment after the final whistle 🇦🇷🇵🇱 pic.twitter.com/zR8joPJtlJ — ESPN FC (@ESPNFC) November 30, 2022

También habló sobre la infracción que cometió al argentino. “Eso es muy raro, sí, ya que estaba en el centro del campo defensivo, pero sabía que tenía que ayudar a mi equipo“, aseguró el polaco.

Las declaraciones de Lewandowski contrastan con las de Lionel Messi, quien dijo que no iba a decir nada acerca de lo conversado con el polaco, y que “lo conversado en la cancha, se queda en la cancha“.

“Me enseñaron que todo lo que pasa adentro de la cancha queda adentro de la cancha y todo lo que pasa en un vestuario queda adentro del vestuario. De mí no va a salir algo de la intimidad”, dijo Lionel Messi.