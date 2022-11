El video e TikTok donde un grupo a Capella le canta a la selección de Argentina (y cuál es la historia de su curioso apodo)

La selección de Argentina es una de las favoritas para ganar el Mundial de Qatar 2022, sobre todo porque ha demostrado estar en un buen momento de la mano de su director técnico, Lionel Scaloni.

De hecho, Scaloni logró romper la sequía de 28 años sin títulos para la albiceleste, cuando se volvieron campeones de la Copa América en 2021 en Brasil.

Ante el gran momento que vive la selección, sus aficionados han decidido darle el apodo de “La Scaloneta”, en homenaje a su director técnico.

Varias publicaciones en redes sociales han demostrado el apoyo a la selección argentina con este apodo previo al Mundial. Una de ellas es un video en TikTok donde el grupo Voxpop Acapella Band usan la popular canción de La Mayonesa, del grupo Chocolate, para cantarle a la albiceleste.

“Un tatuaje en la espalda de Diego Maradona que me hice yo. Con el bombo y los trapos me quedo alentando a la selección”, dice una de las estrofas de la canción.

El video muestra al grupo en medio de la calle, mientras cantan al unísono la canción que hicieron para apoyar a la selección en el Mundial de Qatar.

“Dejo todo no me importa, Lio Messi es mi pasión. Vamos dale Argentina, que por vos yo doy la vida, no me importa lo que digan, de Qatar volvés campeón”, continúa la canción.

El metraje ya tiene varios comentarios positivos de los usuarios, quienes admiran la creatividad de la letra.

“La única canción que van a permitir en Qatar“, “Genialidad en su máxima expresión“, “Esto es adictivo, se tiene que hacer viral” y “está espectacular“, son algunos de los comentarios de los usuarios.

Origen del apodo

Según el medio Goal, no hay una fecha exacta de cuando se creo el apodo de la “Scaloneta”, pero todo pudo originarse por el partido de Argentina y Ecuador en la Copa América de 2021.

En ese enfrentamiento por los cuartos de final, la albiceleste venció 3-0 a los ecuatorianos, resultado que hizo ilusionar a todos los hinchas ya que significaba una oportunidad para lograr ganar el campeonato.