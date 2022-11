El presidente de la FIFA pide un cese al fuego al conflicto de Rusia y Ucrania en lo que dura el Mundial de Qatar

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, pidió este martes un alto el fuego en Ucrania durante el mes que se celebra el mundial de fútbol a partir del próximo 20 de noviembre, durante un discurso en la cumbre de líderes del G20 en la isla indonesia de Bali.

“Mi petición a todos vosotros es pensar en un alto el fuego temporal de un mes, durante el Mundial, o al menos la implementación de corredores humanitarios o cualquier cosa que conduzca a la reanudación del diálogo como primer paso para la paz”, dijo Infantino ante los mandatarios en Nusa Dua.

“Sois los líderes mundiales, podéis influir en el curso de la historia. El fútbol y el mundial os ofrecen a vosotros y al mundo una plataforma única de unidad y paz en todo el mundo”, agregó el presidente de la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación).

Debido a la invasión de Ucrania, la FIFA suspendió el pasado marzo a Rusia del mundial de fútbol, que se juega en Catar entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre, mientras que la selección ucraniana no se ha clasificado.

Infantino también hizo hincapié en el poder que tiene el futbol de unificar a todos los países, y tomó como ejemplo a Rusia que fue sede en 2018 del Mundial, y de Ucrania que es candidata, junto con España y Portugal de ser la sede para el Mundial de 2030.

“No somos tan ingenuos como para pensar que el fútbol puede resolver los problemas del mundo, pero el Mundial es una plataforma única, con una audiencia estimada en 5 mil millones de espectadores, ofreciendo una oportunidad para hacer todo lo posible para poner fin a todos los conflictos”, dijo Infantino.

FIFA President Gianni Infantino addresses G20 event in Bali on Russia’s war on Ukraine:

“My plea to all of you is to think on a temporary ceasefire for 1 month, for the duration of the World Cup..or anything that could lead to the resumption of dialogue as a first step to peace” pic.twitter.com/3vgMlFgxMD

— Rob Harris (@RobHarris) November 15, 2022