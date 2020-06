El polémico momento cuando un luchador de la UFC le suplica a su entrenador que termine la pelea y él se niega

El luchador Max Rohskopf estaba casi derrotado. Exhausto. Sin ánimos de continuar. Fue entonces cuando le suplicó a su entrenador Robert Drysdale que terminara la pelea.

“Detenla”, le dijo el luchador de 25 años. A lo que su entrenador respondió: “Tenemos esto. Puedes vencer a este chico y haremos esto“.

“Ya no quiero hacer esto“, le suplicó Max, hasta en nueve ocasiones pero su ‘coach’ no le hizo caso y le volvió a responder: “No, tenemos esto, Max. Tú eres un m… campeón”.

El combate finalizó en el segundo round y Rohskopf se retiró pero no por decisión de Robert, sino que tuvo que acudir a una de las autoridades de la Comisión Atlética de Nevada (NSAC).

“Podríamos querer tomar medidas disciplinarias sobre ellos. No parece que (su esquina) estuviera cuidando a su peleador. Obviamente, él no quería salir (a pelear)”, dijo Bob Bennett, director ejecutivo de la NSAC.

Inside the corner of Max Rohskopf before the fight is called off at #UFCVegas3 pic.twitter.com/hZrfnaMObt

— ESPN MMA (@espnmma) June 20, 2020