Video: Mike Perry, de la UFC, pierde la cabeza y golpea a un hombre en un bar

Un video publicado en las redes sociales en el que aparece Mike Perry se hizo viral.

En el clip, se observa al peso Welter de la UFC involucrado en un incidente en un restaurante de Texas en el que agredió a un hombre mayor.

Mike Perry golpeó a un sujeto la noche del martes 7 de julio y usuarios en las redes sociales lo criticaron debido al acto en el que perdió la cabeza.

Mike Perry in a bar fight last night over someone “touching him”.

This is pretty disgusting behaviour from a UFC calibre fighter. Acting like a complete child. pic.twitter.com/ZAuxZTtXtW

— MMA Eejit 🇮🇪 (@MMAEejit) July 8, 2020