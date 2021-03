Descalifican y despojan del cinturón a un luchador de UFC por un rodillazo ilegal

El luchador ruso Petr Yan perdió de forma insólita el título de la categoría peso gallo de la UFC al darle un rodillazo ilegal a su rival, el estadounidense de origen jamaicano Aljamain Sterling, quien se convirtió en el nuevo monarca mundial.

El sábado 6 de marzo, Sterling y Yan se enfrentaron en Las Vegas, Nevada, EE. UU., en el evento UFC 259.

Durante la pelea, una de las tres estelares de la noche, Yan había dominado a Sterling. Sin embargo, decidió conectar con la rodilla, directo a la cabeza de su oponente cuando este estaba apoyado en tres puntos (dos pies y una rodilla), acción severamente castigada.

Comete una falta el campeón y lanza y rodilla ilegal #UFC259 pic.twitter.com/GLa4V2qeff — ufcespanol (@UFCEspanol) March 7, 2021

De inmediato, el juez detuvo el combate para revisar el estado de Sterling. También ingresó un médico y después de una breve conversación se confirmó que no podía continuar en la pelea por el rodillazo ilegal.

Los jueces descalificaron a Yan y declararon como ganador a Sterling. El luchador obtuvo el título de UFC. Sin embargo, mostró su indignación y dejó el cinturón en el suelo.

“Todo lo que luché hasta este momento y que la pelea termine así, No es la forma en la que quiero ganar. No me imaginaba ganar así, solo me quité el cinturón, solo estaba intentando continuar, pero estaba en mal estado”, dijo Sterling, quien aún se mostraba afectado por el golpe.