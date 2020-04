El futbolista ruso que falleció mientras entrenaba en su casa

“Se encontró mal durante una sesión de entrenamiento individualizado. Se están tratando de aclarar las circunstancias” de la muerte del futbolista, informó el club moscovita en un comunicado.

Llegado al club en 2015, Samokhvalov no había debutado aún con el primer equipo del Lokomotiv y actualmente jugaba en el Kazanka, el filial de la entidad moscovita, que juega en la tercera categoría.

“Era un chico amable y simpático, un buen amigo. Es una gran dolor para toda nuestra familia”, añadió el club.

Su entrenador en el Kazanka, Alexander Grishin, indicó a la agencia R-Sport que el defensa habría fallecido de un “paro cardíaco”.

We are truly sad to announce the death of Kazanka defender – Innokentiy Samokhvalov.

He had a wife and a son.

Kesha was a kind, helpful person and a good friend. We are truly shocked by what happened and express our sincere condolences to his family and friends. pic.twitter.com/LgpcHMdB8d

— FC Lokomotiv Moscow (@fclokomotiv_eng) April 20, 2020