Depresión y trastornos alimenticios: El calvario de una futbolista de Escocia por filtración de sus fotos íntimas

Un verdadero calvario vivió la jugadora Leigh Nicol, del Crystal Palace de Inglaterra, cuando en 2019 un hacker le irrumpió en su cuenta de ICloud de su teléfono celular, robó fotos íntimas y las filtró para páginas web de adultos.

Desde ese día su vida cambió totalmente y vivió momentos muy oscuros los cuales reveló en una entrevista reciente en Sky Sports.

La jugadora de Escocia dio un desgarrador testimonio de lo que vivió y los problemas que la filtración de las fotos le hizo a su vida y su carrera.

Nicol relató que en la primavera europea del 2019 un hacker logró ingresar a su cuenta de ICloud y copió fotos íntimas que tenía de hacía 5 años, cuando tenía 18 años.

Recordó que ella se enteró de que las fotos se habían difundido debido a un mensaje de Instagram y con eso su vida se derrumbó.

“El hecho de que fuera jugadora de fútbol hizo que las imágenes se difundieran rápidamente sin que yo pudiera controlarlo”, dijo Nicol en la entrevista.

Contó que desde que se filtró el material empezó a atormentarse.

“Tengo sobrinas y sobrinos que están llegando ahora a esa edad, que se sienten orgullosos de mí y que quieren buscarme en Google, pero es imposible hacerlo sin que mi nombre esté pegado a la suciedad. Tampoco los clubes querían identificar mi nombre con su marca”, afirmó la futbolista.

El calvario

La difusión de las fotografías le causó un gran golpe anímico a Nicol que la llevó a alejarse del deporte y sumergirse en una gran depresión.

Cerró sus cuentas de redes sociales pues diariamente recibía unos 300 mensajes hirientes y obscenos.

Refirió que mentalmente estaba devastada, tuvo que ir a terapia y sufrió trastornos alimenticios que puso en riesgo su salud.

“Entré en un círculo vicioso. Nunca hubo un momento de tranquilidad. Todavía sufro ansiedad y tengo momentos en los que no puedo levantarme de la cama. Ahora puedo entender por qué la gente se suicida por cosas como esta, porque yo no sé cómo logré superarlo. Fue necesario un cambio de perspectiva y rodearme de la gente adecuada”, relató la jugadora.

Después de esta terapia Nicol volvió a abrir sus cuentas de redes sociales y reconoce que todavía recibe mensajes hirientes, al menos uno por noche, pero que ya lo toma como normal, aunque eso le duele, pues cree que “es frustrante que me conozcan solo por eso”.

Vuelve a la vida deportiva

Nicol asegura que cuando la fichó el Crystal Palace encontró lo que necesitaba para recomponer su vida volver a enfocarse en su carrera deportiva.

“El Palace me permite ser yo misma. No les importa mi pasado”, apuntó.

La jugadora dice que en el vestuario sus compañeras tienen fotos de sus seres queridos, pero ella colocó una del árbol de su jardín en el que planteó suicidarse.

“Sonrío cuando lo miro. No me entristece. No tiene recuerdos negativos para mí. Estoy muy agradecida de haber podido superar ese período de mi vida. Me recuerda gentilmente que todo es posible, y me pone las cosas en perspectiva. Incluso en un día de partido, cuando hay muchos nervios, solo miro el árbol y me recuerda que he superado cosas peores”, concluyó.