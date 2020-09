WhatsApp prepara el “modo vacaciones” para que nadie te moleste

La aplicación de mensajería quiere que sus usuarios aprovechen el tiempo de descanso y prepara una función ideal para disfrutar el tiempo.

De acuerdo con la información publicada en WABetaInfo, sitio web que se especializa por la investigación y divulgación de las novedades de WhatsApp, el “modo vacaciones” es la nueva alternativa en la que se enfocan sus desarrolladores.

“El modo de vacaciones está de vuelta, pero en desarrollo, por lo que aún no está disponible”, explicó el portal especializado, debido a que, Hace un año se informó que WhatsApp trabajaba en esa alternativa, la cual serviría para que el usuario se desconectara durante algunos días de los mensajes de trabajo o notificaciones. Sin embargo, por razones que se desconocen, WhatsApp canceló el desarrollo y fue recientemente que se le dio seguimiento.

📝 WhatsApp beta for Android 2.19.101: what's new?

WhatsApp is finally developing a Vacation Mode feature 🏖 for Android, called now Ignore archived chats (available in future) and Archived chats moved in this beta (enabled).

Details in the article.https://t.co/HBrJN1Idtk

— WABetaInfo (@WABetaInfo) April 10, 2019