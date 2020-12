¿Videos de 3 minutos en TikTok? Esto es lo que se sabe la actualización

Todos los usuarios de TikTok crean y publican videos con diferentes contenidos y temas como explicaciones, consejos, recomendaciones, bailes y cantos, entre otros. La duración de tiempo en videos de esta red social ha demostrado que es un éxito debido a que no es tan larga como un video de YouTube pero tampoco tan corto como las historias de Instagram.

Según Matt Navarra, consultor de redes sociales, los informes de la compañía indican que están implementando la opción para grabar y editar videos hasta de tres minutos en TikTok.

El consultor también publicó en su cuenta de Twitter la actualización de esta nueva función.

😮 TikTok is rolling out ability to upload longer videos of up to 3 minutes long 🤳🏻 pic.twitter.com/9ifs7s7Uh3

— Matt Navarra (@MattNavarra) December 2, 2020