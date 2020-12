Lucero: el video con “jabón y burbujas” que TikTok censuró y borró sin ninguna explicación

Lucero publicó en su cuenta de Instagram que TikTok borró uno de sus videos sin previo aviso

Lucero se caracteriza por publicar videos en su cuenta de TikTok y lograr que se vuelvan virales. Sin embargo, en esta ocasión TikTok lo borró sin anunciar la razón.

En el video, que también lo subió a Instagram, se ve cuando Lucero se pone jabón en los labios y, después de soplar, hace burbujas.

Varios internautas en las redes sociales señalaron en redes sociales que el video “no tiene absolutamente nada de malo”.

Me dio mucho coraje que lo quitaran porque no tiene absolutamente nada malo.

(supuestamente por peligro con los niños) pero ni al caso no es cierto tienen cosas peores

Pero estuvo increíble y mírame yo lo hize contigo si me salió jajaj . @LuceroMexico pic.twitter.com/7tG8e6KoHl

— Daniii Brenes 🌼 (@Elidani29) November 30, 2020