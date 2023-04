Twitter permite a usuarios de pago redactar tuits con límites impresionantes y otras funciones

Los suscriptores de Twitter Blue -que pagan US$8 al mes- tienen ahora la posibilidad de escribir tuits de hasta 10 mil caracteres y destacar su texto usando negrita y cursiva.

Esta red social de microblog tuvo un límite de 140 caracteres durante años y en 2017 extendió su límite a 280 caracteres.

need more than 280 characters to express yourself?

we know that lots of you do… and while we love a good thread, sometimes you just want to Tweet everything all at once. we get that.

so we're introducing longer Tweets! you're gonna want to check this out. tap this 👉…

— Twitter Blue (@TwitterBlue) February 8, 2023