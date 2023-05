Twitter devolverá el acceso gratis a su API por esta razón

La API son los protocolos que permiten a terceros tomar datos de la plataforma y utilizarlos en distintos servicios o herramientas y hasta ahora habían sido muy utilizados por gobiernos y otras entidades públicas para hacer llegar de forma automatizada avisos meteorológicos o problemas en el transporte, entre otras muchas cosas.

Sin embargo, a raíz de los altos precios demandados por Twitter, un buen número han dejado de hacerlo, con ejemplos recientes como el metro de Nueva York, que ya no distribuye alertas de servicio en la plataforma.

La empresa que dirige Elon Musk, a través de un mensaje, dijo este martes 2 de mayo que cuentas gubernamentales verificadas o servicios de propiedad pública que tuitean alertas meteorológicas, actualizaciones de transporte y notificaciones de emergencia pueden usar la API de forma gratuita para este fin.

“Uno de los casos de uso más importantes de la API de Twitter siempre ha sido la utilidad pública”, señaló la compañía.

One of the most important use cases for the Twitter API has always been public utility. Verified gov or publicly owned services who tweet weather alerts, transport updates and emergency notifications may use the API, for these critical purposes, for free.

— Twitter Dev (@TwitterDev) May 2, 2023