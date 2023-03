Spotify presentará nueva interfaz “más visual” e incluirá diferentes formatos (los videos y eventos en directo)

“Hemos creado una experiencia innovadora y actualizada para que los creadores puedan continuar creciendo”, aseguró el también director ejecutivo de la compañía durante Stream on 2023, un evento corporativo celebrado el miércoles 8 de marzo en Los Ángeles.

Spotify, que cuenta con más de 500 millones de usuarios alrededor del mundo, confirmó así su apuesta por enfocar su futuro hacia un aspecto “más visual” en el que los usuarios tengan la posibilidad de “disfrutar de diferentes formatos” en una misma plataforma.

“Estamos potenciando más creatividad, más descubrimientos y más personalización que nunca, proporcionando los mejores recursos, apoyo e interactividad”, indicó Ek durante la presentación del 8 de marzo, a la que asistieron grupos como The Jonas Brothers.

Entre las novedades, la plataforma permitirá al usuario ajustar su ubicación y buscar conciertos en su zona geográfica que serán emitidos en directo a través de la aplicación.

Además, en este acercamiento hacia el formato audiovisual, se anunció la función “Spotify Clips”, que ofrecerá a los artistas añadir videos de 30 segundos a sus perfiles para complementar las escuchas; así como la opción “Countdown Pages”, con grabaciones exclusivas de los cantantes antes o después del proceso de creación.

Esta última funcionalidad también dará la posibilidad a los fans más fieles de guardar la fecha de lanzamiento de álbumes por adelantado y realizar compras anticipadas de productos exclusivos, que irán desde vinilos hasta ropa personalizada.

Así, la etapa en la que Spotify se dedicaba únicamente a la distribución musical da paso ahora a otra en la que, además, pretenden involucrarse en “otras facetas”, como la venta de entradas para conciertos en línea o la comercialización de merchandising.

Did you miss #SpotifyStreamOn? Don’t worry, we’ve got you covered. Check out all of our latest announcements all coming soon to your Spotify app 💚 pic.twitter.com/BNOj7IsiWG

— Spotify News (@SpotifyNews) March 9, 2023