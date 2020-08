¿Qué es la memoria caché de WhatsApp? (y por qué se debe eliminar constantemente)

¿Has notado que tu celular no responde como antes al momento que utilizas WhatsApp? Si la respuesta es sí, entonces es momento de que elimines la memoria caché de la app.

¿Qué es la memoria caché?

La memoria caché es el área de almacenamiento dedicada a los datos usados o solicitados con más frecuencia para su recuperación a gran velocidad.

Todos los dispositivos electrónicos y aplicaciones cuentan con este tipo de memoria debido a que, a través de ella, se puede acceder de forma inmediata a contraseñas, búsquedas y elementos frecuentes.

¿Por qué es necesario borrar la memoria caché de WhatsApp?

Regularmente, una saturación de datos en la memoria caché puede provocar que los dispositivos y apps se vuelvan lentas, presenten irregularidades o dejen de funcionar.

Si has notado que tu WhatsApp no abre, no responde o deja de funcionar, la solución es borrar la memoria caché de la aplicación.

¿Cómo borrar la memoria caché en WhatsApp?

Para eliminar el caché de la aplicación sigue los siguientes pasos:

Accede a las “Configuraciones” del teléfono Ingresa a la opción “Almacenamiento” Da clic en “Otras apps” Ingresa a la aplicación de WhatsApp Presiona el botón “Borrar memoria Caché”

¿Qué pasa si se borra la memoria caché?

Eliminar el caché de WhatsApp ayudará a que la app funcione al 100%, tal y como cuando se instaló la primera vez. Además, debes de tomar en cuenta que eventualmente se irá llenando nuevamente, así que deberás eliminarla de forma periódica.

A diferencia de la memoria principal, cuando se elimina la memoria caché no se borra la información, fotos, videos, contactos o conversaciones almacenados, así que no tengas miedo de “limpiar tu dispositivo”.