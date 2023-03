Por qué se reduce el riesgo de que la Tierra choque con el asteroide 2023 DW en 2046

El asteroide, bautizado “2023 DW”, mide 50 metros de diámetro y fue detectado por primera vez el 26 de febrero por un observatorio chileno.

Las agencias espaciales estadounidense (NASA) y europea (ESA) lo clasificaron a la cabeza de los objetos considerados potencialmente peligrosos, ya que su teórica trayectoria pasaba lo suficientemente cerca del planeta.

Los cálculos anticipaban que la colisión se produciría el 14 de febrero de 2046, el día de San Valentín. Los diarios incluso abrieron con la noticia y aconsejaron a los enamorados que anulasen todos sus proyectos.

A finales de febrero se estimó en la probabilidad de choque en una entre 847. Cálculos posteriores de la trayectoria había elevado el domingo 12 de marzo el riesgo a 1 posibilidad entre 432, pero observaciones y análisis mas detallados de su órbita fijaron este martes 14 la probabilidad de impacto en 1 entre mil 584, señaló Richard Moissl, jefe de la oficina de defensa planetaria de la ESA.

We've been tracking a new asteroid named 2023 DW that has a very small chance of impacting Earth in 2046. Often when new objects are first discovered, it takes several weeks of data to reduce the uncertainties and adequately predict their orbits years into the future. (1/2) pic.twitter.com/SaLC0AUSdP

— NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) March 7, 2023