Los mejores memes de fleets, los “stories” de Twitter y próximamente también en Excel

Twitter se une a las redes sociales que cuentan con la acción de historias. La reacción de los usuarios hacia la innovación de la plataforma se tomó con gracia a tal punto de crear memes creativos.

El más viral fue uno donde se hizo referencia al programa de Excel, de Microsoft, donde se ve como este programa creado para tablas, gráficas, hojas de cálculo, fórmulas y más con la opción de “stories” de forma sarcástica. Dando a entender que la “innovación” es más de lo mismo.

Las de Mark Zuckerberg, Facebook, Instagram y Whatsapp, fueron los promotores de esta opción para redes sociales. Sin embargo no fueron los pioneros debido a que ese mérito lo tiene la red social de Snapchat, que fue más utilizada entre los años 2015 y 2017. Los creadores de la aplicación no quisieron aceptar la oferta de compra de Zuckerberg y, ante el rechazo, las implementó en sus redes sociales.

Mientras las redes sociales de Zuckerberg son las más utilizadas por la población mundial, Snapchat, quedó en el olvido. Otras plataformas, como Youtube, también adoptaron esta herramienta y ahora Twitter se sumas con los Fleets al tren de las historias en los medios.

